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“Halka gerçekleri anlatın”

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi, Ankara'da toplanan il başkanlarına, vatandaşlara ulaşıp Suriyelilerle ilgili gerçekleri anlatma talimatı verdi.

“Halka gerçekleri anlatın”

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi, Ankara'da toplanan il başkanlarına, vatandaşlara ulaşıp Suriyelilerle ilgili gerçekleri anlatma talimatı verdi.

30 Temmuz 2019 Salı 00:49
“Halka gerçekleri anlatın”

Yaklaşık 5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de, mültecilere karşı toplumsal muhalefet oluştu. AK Parti'de geçtiğimiz Cuma günü yapılan il başkanları toplantısında, teşkilatlara Türkiye'deki Suriyeliler üzerinde oluşturulmak istendiği iddia edilen algı operasyonlarına karşı ödev verildi. İl başkanlarına kamuoyunda Suriyeliler hakkında yayılan yanlış bilgilerin aslı paylaşılırken, gerçeklerin illerinde halka anlatılması istendi.

Türkiye'de geçici koruma altında yaşayan sığınmacılarla ilgili önemli mesajların verildiği toplantıda Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar din ve ırk ayrımı gözetmeksizin sığınmacılara hoşgörü ile yaklaşıldığı ve açık kapı politikası yürütüldüğü ifade edildi. Ayrıca teşkilatların, dünyada savaşlara ve mağduriyetlere karşı duran tek lider olduğu, bu kişinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun anlatılması için talimat verildi.

Sığınmacıların sağlıkta öncelikleri olduğuna yönelik kamuoyunda doğru olmayan bilgilerin de paylaşıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Suriyelilerden, aldıkları sağlık hizmeti karşılığında katkı payı alınacağı örnek olarak gösterildi. Toplamda 29 ilde 189 tane Göçmen Sağlık Merkezi olduğu belirtilen toplantıda, Suriyeli sayısının 20 bin ve üzeri olduğu yerlerde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı. Bu merkezlerde temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra çocuk, kadın doğum gibi pek çok hizmetin de verildiği hatırlatıldı. Bu merkezlerin daha aktif kullanılması talimatı verildi.

Suriyelilerle ilgili yanlış bilgilerin paylaşıldığına vurgu yapılan toplantıda başkanlara, halka “Suriyelilerin istediği üniversiteye sınavsız girdiği, TOKİ tarafından yapılan sosyal konutların Suriyelilere bedava verildiği, Suriyeli öğrencilerin tamamına devlet bütçesinden karşılıksız burs sağlandığı, Suriyelilerin seçimlerde oy kullandığı” gibi yanlış bilgiler verildiği, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ve özellikle kentlerde bu şehir efsanelerinin yalan olduğunun anlatılması istendi.

(Yenişafak)

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