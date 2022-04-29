Halk otobüsleri bayramın 1. günü ücretsiz 

Bayram ziyaretlerine giden vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerini hatırlatan Aşgın, “İlk gün seferler saat 09.00'da başlayacak. İkinci gün saat 08.00’da, üçüncü gün ise toplu taşımada normal sefer saatleri geçerli olacak.” diye konuştu.

