Halk otobüsleri bayramın 1. günü ücretsiz
Başkan Aşgın her dini bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramında da halk otobüslerinin bayramın ilk günü ücretsiz olacağını söyledi.
Güncel 29.04.2022, 18:49
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Bayram ziyaretlerine giden vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerini hatırlatan Aşgın, “İlk gün seferler saat 09.00'da başlayacak. İkinci gün saat 08.00’da, üçüncü gün ise toplu taşımada normal sefer saatleri geçerli olacak.” diye konuştu.
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