Halk Et’te işkembe ve kelle paça satışı başladı

Çorum halkının kaliteli, güvenli ve ucuz et yiyebilmesi amacıyla kurulan Halk Et’te kavurma ve sucuktan sonra kelle paça ve işkembe satışına başlandı. Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası’nda basın mensuplarıyla buluşan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Halk Et çalışmaları hakkında bilgi verdi.



TOPLAM 8 BİN 954 HAYVAN KESİMİ YAPILDI

Halk Et kesimhanesinde iki tür işlem yaptıklarını aktaran Çöplü, 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvan kesim kapasitesi olduğunu söyledi. Talep eden kasaplar için fason kesim yaptıklarını ifade eden Çöplü, “Herhangi bir kasap bizden hayvanlarının kesimini yapmamızı isterse, kesimi yapıyoruz ve dükkanına kadar götürüyoruz. Böyle bir hizmetimiz var. İkinci olarak ise biz kendi satış noktalarımızda ve üretim alanlarımızda kullanılmak üzere kesim yerimiz var. Burada daha çok biz Çorum’da üretilen hayvanları tercih ediyoruz. 2020’den günümüze kadar toplam 3 bin 340 büyükbaş, 5 bin 614 küçükbaş hayvan kesimi yapılmış. Toplam 8 bin 954 hayvan kesimimiz olmuş.” dedi.



10 DAKİKADA SOFRADA

Halk Et’te sadece kesim yapılmadığını anlatan Çöplü, “Tesisimizde kavurma ve sucuğun ardından şimdi de donuk ürün olarak kelle paça ve işkembe satışı başladı. Bu ürünlerimizin özelliği 10 dakikada yemeye hazır hale gelmesi. 1 pakette 4 kişilik porsiyon yer alıyor. Hemşehrilerimiz Halk Et satış noktalarından bu ürünlerime ulaşabilirler.” diye konuştu.

Halk Et’te şu ana kadar yaklaşık 120 ton kavurma, bir buçuk ton da sucuk üretimi yapıldığını bildiren Çöplü, dana ve manda sucuğu olmak üzere iki tür sucuk üretimi yaptıklarını söyledi. Kendi ürettikleri ürünlerinin satışını Tanzim Satış noktasında devam ettirdiklerini ifade eden Çöplü, şöyle devam etti: “Burada normal bir kasapta bulunabilecek ürün çeşitlerimiz var. Kıyma, bonfile, kuzu kol, gerdan tüm kasap ürünleri Tanzim Satış noktamızda yer alıyor.

(Nurdan AKBAŞ)