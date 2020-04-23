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Halk Ekmek’te pide 2.50 TL

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı boyunca pide çıkaracak. 300 gramlık yumurtalı-susamlı pide fiyatı 2.50 TL olarak belirlendi.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:48
Halk Ekmek’te pide 2.50 TL

Çorum Belediyesi Halk Ekmek, Ramazanın Ayının gelmesiyle birlikte geleneksel hale gelen ve iftarların vazgeçilmezi ramazan pidesini sofralarımızla buluşturacak. Çorum halkına sağlıklı ve bütçelerine uygun şekilde fiyat ayarlaması yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Belediyemiz Halk Ekmek Fabrikasında hemşehrilerimize en sağlıklı lezzetli Ramazan pidesini pişireceğiz. Hemşehrilerimiz Halk Ekmek Büfelerinden yumurtalı-susamlı ramazan pidelerini satın alabilecekler. Tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.

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