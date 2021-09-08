“Halk ekmek zammı geri alınsın”

Halk ekmeğe yapılan zammın ikinci zam olduğunu belirten Yılmaz, “Oysaki halk ekmek Çorum’un müessesedir ve amacı yurttaşa ucuz ekmek yedirmek, serbest piyasa ekonomisinde fırınların zam yapmasının önüne geçmesidir. Ama girdi maliyetlerini bahane ederek ikinci defa hem de fırıncıların hemen arkasından fırsat bu fırsat diyerek ekmeğe zam yapıldı. CHP Meclis grubu olarak ekonomik krizin olduğu şu günlerde, okulların açılmasıyla birlikte dar gelirli yurttaşları da düşünerek bu zammın geri çekilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SORULARI BASIN BİRİMİNE SORACAĞIZ”

Bundan sonra Belediye ile ilgili soruları Basın Birimi’ne soracaklarını söyleyen Yılmaz, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Tarihi dikiciler arastasında bir restorasyon yapılıyor. Şehrin tarihi ve kültürel kimliğine katkısı için biz de destekledik. İnşallah layıkıyla yapılır demiştik ve karşılığında basın biriminden tarafımıza bir açıklama yapıldı. Bundan sonra sorularımızı Başkana ve yönetimine değil, Belediye Basın Birimi’ne soracağız. Beltaş’la ilgili 3 soru sorduk hiç cevap alamadık, şimdi Belediye Basın Birimi’ne soruyorum, Beltaş’ın çalışan sayısı kaçtır? Yıllık gelir gider bilançoları kamuoyuna açıklanmalıdır. Resmi ve özel bankalara borçları var mıdır? Bunların kamuoyunda açıklanmasını istiyoruz.” (Süleyman ERDEN)

