Halk Ekmek zamlandı

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, 200 gr. ekmeğin Halk Ekmek büfelerinden 1,75 TL’ye satılacağını belirterek “Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çok uygun maliyetle ekmek temin ediyoruz. 2022 yılında da 1 Milyon 400 bin ekmeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza 1 TL’den vereceğiz. Halk Ekmek büfelerinde 1,25 TL’den satılan 200 gr. ekmeğin fiyatını da 9 Aralık 2021 Perşembe gününden geçerli olmak üzere 1,75 TL olarak güncellemiş bulunuyoruz.” dedi.



