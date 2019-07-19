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Halk ekmek büfeleri “yok satıyor”

Vatandaşlar büfelere verilen ekmeğin yetmediğini belirtirken, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ekmek fabrikasının kapasitesinin günde 25 bin ekmek olduğunu belirterek, “Üretimde bir düşüş yok. Kapasitenin tümünü kullanıyoruz ve çıkan ekmeği hemen büfelere dağıtıyoruz” dedi.

Halk ekmek büfeleri “yok satıyor”

Vatandaşlar büfelere verilen ekmeğin yetmediğini belirtirken, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ekmek fabrikasının kapasitesinin günde 25 bin ekmek olduğunu belirterek, “Üretimde bir düşüş yok. Kapasitenin tümünü kullanıyoruz ve çıkan ekmeği hemen büfelere dağıtıyoruz” dedi.

19 Temmuz 2019 Cuma 22:20
Halk ekmek büfeleri “yok satıyor”

Çorum belediyesi Halk Ekmek Büfelerine son zamlarla birlikte vatandaşlar yoğun talep göstermeye başladı.

Zamlardan sonra Halk Ekmek Büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşması dikkat çekti.. Bununla birlikte, vatandaşlar büfelerde yeterince ekmek bulamamaktan şikâyetçi. Halk Ekmek Büfelerine talebe göre ekmek gelmediğini öne süren vatandaşlar Çorum Belediyesinden soruna çare bulmasını istedi.

BÜFE İŞLETMECİLERİ DE RAHATSIZ

Öte yandan, Halk Ekmek Büfeleri işletmecileri de sabah saatlerinde gelen ekmeğin kısa zamanda tükendiğini belirterek, kendilerine gelen müşterilerinin taleplerini karşılayamadıklarını, müşterilerine dert anlatmakta zorlandıklarını ifade ediyorlar.

Ekmek sayısındaki yetersizlik nedeniyle büfelerde öğlen saat 13 ve 14 gibi kapatmak zorunda kaldıklarını kaydeden büfe işletmecileri, “ çavdar ve köy ekmeği ihtiyaçtan fazla geliyor. Ancak normal ekmek ihtiyacını karşılayamıyoruz. Zaman zaman müşterilere durumu anlatmakta zorlanıyor ve vatandaşın sert tepkileriyle karşılaşıyoruz” dediler.

‘EKMEK ZAMLANDIKTAN SONRA DURUM BÖYLE OLDU’

Fırıncılar Odası’nın geçtiğimiz hafta 200 gr ekmeği 1.25 kuruş yapmasından sonra, Çorum Belediyesi’de 75 kuruşa sattığı ekmeği 90 kuruşa satmaya başlaamıştı.

Büfe İşletmecileri, daha önce fırıncıların sattığı ekmekle kendilerinin sattığı ekmek arasında 25 kuruş fark varken, son zamla bu farkın 35 kuruşa çıkması Halk Ekmek Büfelerine olan talebi artırdığını söylediler.

ÇÖPLÜ: MEVCUT KAPASİTE KADAR EKMEK ÇIKARABİLİYORUZ

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi ekmek fabrikasının mevcut kapasitesi kadar ekmek ürettiklerini, üretimde bir düşüş olmadığını ifade etti.

Belediye Ekmek Fabrikası’nın günlük yaklaşık, 25 bin adet ekmek üretecek kapasitesinin olduğunu ifade eden Lemzi Çöplü, çıkan bütün ekmekleri zamanında büfelere dağıttıklarını da sözlerine ekledi. (Elvan YILMAZ)

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