“Halk eğitim kurslarından 24 bin 184 kişi yararlandı”

Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen yılsonu sergisinin açılışına Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın eşi Ebru Ceylan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Tomuk, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından konuşma yapan HEM Müdürü Fuat Bal, “2018-2019 eğitim öğretim yılında 259 branşta 529’u işbirliği kapsamında olmak üzere 1299 kurs açılmış olup bu kurslara 16 bin 877 bayan ve 7 bin 307 erkek olmak üzere toplam 24 bin 184 vatandaşımız bu kurslardan yararlanmıştır. Ayrıca merkezimizde iş ve işlemleri gerçekleştirilen açık öğretim bölümünde 3 bin 250 öğrenci açık lisede 7 bin 456 öğrenci olmak üzere toplam 10 bin 706 öğrenciye hizmet verilmektedir.

Bütün bunlar halk eğitimidir. O halde halk eğitimi insanlara yapmak istediklerini yapabilmeleri için eğitim yoluyla yardım etmek ve mutlu kılmaktır. Türkiye genelinde halkın bu kurslara katılım oranı yüzde 8’in altında iken Çorum’da bu oran yüzde 12’dir. Halk Eğitim Merkezimizde ilk 6 ayda 1299 branşta 24 bin kursiyerimiz yararlandı” dedi.

Vali Yardımcısı Yüksel ise halk eğitim faaliyetlerinin, çok çeşitli etkinliklerin yapıldığı, insanların meslek kazandırma eğitimlerinden, sosyal kültürel faaliyetler, okuma-yazma kursları, ilköğretim ve orta öğretimi dışarıdan bitirme, yabancı dil ve spor kurslarına kadar çok değişik alanlarda eğitim veren bir yapı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi’nde yıl boyunca hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

(Esra ESEN)