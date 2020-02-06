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“Hala engelli çocuğunu saklayanlar var”

Çorum Kent Konseyi toplumsal farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla "Engelsiz Empati" konferansı düzenledi. Buhara Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Hala engelli çocuğunu saklayanlar var”

Çorum Kent Konseyi toplumsal farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla "Engelsiz Empati" konferansı düzenledi. Buhara Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

06 Şubat 2020 Perşembe 00:25
“Hala engelli çocuğunu saklayanlar var”

Programın açış konuşmasını yapan Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı İlhan Ünal, Yusuf Akgün’de direnmeyi, azmi, çabayı ve vazgeçmemeyi gördüklerini belirterek sonuca bakıldığında hiçbir başarının tesadüf olmadığının görülebildiğini söyledi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ampüte ressam, milli yüzücü, bilim ve toplum çalışmaları uzmanı Yusuf Akgün ise 6 yaşında yüksek gerilim direğine çıkması sonucu elektriğe kapılarak iki kolunu kaybettiğini belirtti.

Baskılara dayanamayan ailesinin kendisini yetiştirme yurduna bıraktığını burada ağzıyla yazı yazmaya başladığını daha sonra da bunu geliştirerek resim çizmeye devam ettiğini anlattı. 26 yıl önce “Bu çocuğu kim giydirecek, kim yedirip içirecek, askere nasıl gidecek gibi sözler duyarken kendini ispatlayarak o günleri geride bıraktığını vurgulayan Akgün, spora ağırlık verdiğini, bu konuda ulusal ve uluslararası dereceleri bulunduğunu kaydetti. Türkiye’de çok sayıda engelli bulunduğunu ve bunun 8 milyonunun birilerine bağımlı olarak hayatını sürdürdüğünü ifade eden Akgün, bazılarının da özellikle kendilerini bağımlı gibi göstererek çıkar sağlamaya çalıştığını anlattı. Engellilere karşı hala bir önyargı bulunduğunu anlatan Akgün, kendi kardeşinden engelli çocuğunu saklayanların bulunduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında başkanlık dönemindeki en duygulu programlardan birine katıldığını dile getirerek, yazar, sporcu, ressam ve bir bilim ve toplum uzmanını tanımaktan mutluluk duyduğunu anlattı. Başkan aşkın önemli olanın bir uzvun değil kalbin sağlam olması olduğunu bir kişinin yapabildiğini herkesin yapabileceğini anlattı.

Program farkındalık amaçlı gerçekleştirilen oyunlar, Yusuf Akgün’ün, Halil İbrahim Aşgın’a ağzıyla yaptığı portresini hediye etmesi ve serginin gezilmesi ile son buldu.

(Erkan BAYATLI)

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