“Haksızlıkları görmezden gelemeyiz”

Sağlık çalışanlarının yüklerinin her geçen gün arttığını ifade eden Saatcı, sorunların kar topağı gibi büyüyerek kangrene dönüştüğünü, sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin yanında, alternatif çözüm önerilerinin ya görmezden gelindiğini ya da ‘zamanı değil’ denilerek hasıraltı edildiğini anlattı.

Haksızlıkları görmezden gelmelerinin mümkün olmadığı belirten Saatcı,"Sağlık çalışanlarını sesini herkesin özellikle de yetkililerin duyması gerekmektedir. Hayat kurtaran sağlık çalışanlarının hayatlarını, haklarını, hak ettiklerini, haklı taleplerini, ailelerini, beklentilerini hiçe sayarak nereye varılmak isteniyor, merak ediyoruz! Taşıma suyla değirmen dönmeyeceği gibi bu sağlık sistemi de sağlık çalışanlarına yönelik bu yaklaşımla sürdürülemez. Ülkemizin, sağlık alanındaki en büyük ve tek yetkili sendikal örgütü olarak; bu duruma sessiz kalmamız, yanlışlara ortak olmamız, haksızlıkları görmezden gelmemiz mümkün değildir" dedi.

Sorunların başında döner sermaye sisteminin geldiğini ifade eden Saatcı, "Sistem yüzbinlerce sağlık çalışanını mağdur etmekte, sağlık çalışanlarının gelirleri her geçen erimektedir. Yapılan araştırmalarda ortaya koymuştur ki mevcut döner sermaye sistemi nedeniyle hekiminden, hemşiresine sağlık çalışanlarının önemli bir bölümünün ortalama gelirleri yüzde 50 oranında azalmıştır. Pandemi sürecinde yapıldığı gibi yama uygulanması değil, sistemin baştan aşağı yeniden ele alınması gerekmektedir. Hangi konuda olursa olsun, mutlu azınlık üreten bir sistemin devamını sağlamak mümkün değildir. Böyle bir sistemin devamında ısrarcı olmak, mağdur yüzbinlerin daha fazla hak gaspına uğraması, zulüm görmesi demektir. Başka hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda, tüm şartları eşit olan kamu görevlileri birbirlerinden bu denli farklı ücret almamaktadır. Oysa bunların hiçbiri olmadan, adaleti ve hakkaniyeti esas alan bir döner sermaye sistemi kurmak mümkündür. Yeter ki irade ortaya konsun, adım atılmak istensin” şeklinde ifadede bulundu.

Bugüne kadar toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere her platformda her görüşmede her etkinlikte sorunları muhataplara hatırlattıklarını kaydeden Saatcı,“Bugün şiddet, tüm sağlık birimlerinde adeta kol geziyor. Gün geçmiyor ki sağlık kuruluşlarında bir ya da birkaç şiddet olayı yaşanmasın. Bu konuda yasalar en ağır şekilde uygulanmalıdır. Ve tüm toplum sağlık çalışanlarının üzerine karabulut gibi çöken şiddet karşısında daha fazla duyarlı olmalıdır” dedi. (Haber Merkezi)