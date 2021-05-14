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Hakkı Koşar hayatını kaybetti
Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası eski Genel Sekreteri Hakkı Koşar (56) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 14.05.2021, 23:02
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Melahat Koşar’ın eşi, Ezgi ve Eren Koşar’ın babası olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hakkı Koşar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir Covid-19 tedavisi görüyordu.
2010-2016 yılları arasında Çorum SMMM Odasında Genel Sekreter olarak da görev yapan Koşar’ın vefatı meslektaşları arasında da üzüntüyle karşılandı.
Koşar'ın cenazesi yarın (15 Mayıs 2021 Cumartesi) toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
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