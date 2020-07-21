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Hakkari'de iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Güncel 21.07.2020, 00:48
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Hakkari'de iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teröristlerce bir üs bölgesine uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu yaralanan iki askerin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin, ATAK helikopterleri, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ateş destek vasıtalarıyla anında yoğun şekilde ateş altına alındığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kurban Bayramı'nda düğünü olacaktı

Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyüne giden askeri ve mülki erkan, saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in babası Musa ve Şengül Demir'e acı haberi verdi.

Haberin verilmesinden sonra şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Nişanlı olan şehit Demir'in, Kurban Bayramı'nda düğününün olacağı öğrenildi.

Bu arada Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, 2. Hudut Tugay 1. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Hisar üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda, Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in şehit olduğu belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Acı haber Malatya'ya ulaştı

Saldıroda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın şehadet haberi de Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Erecek Mahallesi'ne giden askeri ve mülki erkan, şehidin babası Latif ve annesi Münevver Büyükyıldırım'a acı haberi verdi. Haberin verilmesinden sonra şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin Zeynep Yıldız ile resmi nikah kıydığı ancak düğünlerinin henüz gerçekleşmediği, eylülde düğün planı yaptıkları öğrenildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagehan Baruş ile Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bu arada Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada Vali Aydın Baruş, "Şehidimize Cenabıhak'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyoruz. Malatya'mızın ve milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için taziye mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, Büyükyıldırım ve Demir'in, teröristlerce bir üs bölgesine uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olduklarını belirtti.

Bakan Akar, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

#Hakkaride iki asker şehit oldu
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