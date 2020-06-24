Son Dakika

"Hakim bey yaşımdan çok bıçak darbesi aldım, cezasını çeksin istiyorum"

ÇORUM’da eşi Sakine B.’yi 28 yerinden bıçakladığı iddiasıyla tutuklu bulunan Muzaffer B. (43) 2. kez hakim karşısına çıktı.

Güncel 24.06.2020, 14:25
360

Tutuklu yargılanan sanık savunmasında “Çok pişmanım, severek evlendiğim çocuğumun annesini asla öldürmek istemem, yaşadığım korku ve paniğin neticesinde olay buraya geldi” dedi. Eşi tarafından 28 yerinden bıçaklanan Sakine B., ise “Hakim bey ben 30 yaşındayım bedenimde yaşımdan çok bıçak darbesi var. Şikayetçiyim” dedi.

Olay, 23 Şubat 2019 tarihinde Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Sakine B., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Muzaffer B., tarafından  tartışma sırasında 28 yerinden bıçaklandı. Sakine B’yi hiç tanımadığı bir başka kadın kurusıkı tabancayla havaya ateş ederek mutlak ölümden kurtardı.

Ağır yaralı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen 2 çocuk annesi Sakine B., uzun süre gördüğü tedavinin ardından hayatta kalmayı başardı.

 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde  görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muzaffer B.,  eşi tarafından defalarca bıçaklanan Sakine B., bıçaklanma anında havaya ateş ederek Sakine B’yi ölümden kurtaran ve tanık olarak yazdırılan Dilek K., taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmaya katılırken, Kadın Meclisi üyeleri de salonda duruşmayı takip etti.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Sakine B., sokak ortasında yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlattı. Olayı gören bir kadının kurusıkı tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kocasının kaçtığını belirten Sakine B., şunları söyledi. "Bir süre önce Muzaffer B. ile yollarımızı ayırdık, anlaşmalı boşanma davası açtık. Olayın olduğu gün ben hafta sonu olduğu için çocuğumu görmeye gitmiştim. O gün mahkeme kararım olmadığı için çocuğumu göremedim. Sonra evime doğru ilerlerken, Muzaffer B., ara sokağa geldiğimde bana saldırdı, karnıma  bıçağı sapladı ve ben yere düştüm. Bıçaklarken ağzımı açıp tek bir laf bile edemedim.  Sadece tek yaptığım bıçağın kalbime gelmemesi için ellerimle  vücudumun çeşitli yerlerini korumak oldu. Beni bıçakladıktan sonra tepemde “ Hadi kalksana, bana tepki göstersene” gibi laflar söylüyordu. İmdat diye bağırıyordum sonra silah sesi duydum ve o kaçtı. Eğer ben şimdi yaşıyorsam, bıçaklama anına tanık olan ve havaya ateş eden benim tanığıma hayatımı borçluyum. Hakim bey ben 30 yaşındayım ve eşim benim vücuduma neredeyse yaşım kadar bıçak sapladı.”  Şikayetçiyim” dedi.

PİŞMANIM

Tutuklu yargılanan Muzaffer B., ise savunmasında “Eşimi kesinlikle öldürme gibi bir kastım yoktu. Biz 5 yıldır evliyiz, Olaydan önce biz eşimle birlikte boşanma davası açmıştık. Eşim o dönem evi terk etmiş başka bir eve yerleşmişti, çocuğumuz benimle kalıyordu. Ben  eşime dava sonuçlanıncaya  kadar  kızımızı kendisine göstermeyeceğimi söylemiştim. Olay günü kızımızı görmek için oturduğum eve geldi, kapı çaldı açtığımda eşim karşımdaydı, çocuğu görmek istediğini söyledi, mahkeme kararı olmadan göstermem dedim ve kapıyı kapattım, bunun üzerine eşim kapının önünde bağırmaya, küfür etmeye başladı ancak ben kapıyı açıp onunla diyaloga girmedim.

Polis çağıracağını söylüyordu, 5-10 dakika sonra polis ekipleri geldi, memurlara kapıyı açtım, mahkeme kararı olmadan çocuğu göstermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine polisler aşağı indiler, balkondan olan biteni takip ediyordum, polisler eşime mahkeme kararı olmadan bir şey yapamayacaklarını söyledi.

5 dakika sonra tekrar kapım çaldı, kapıyı açtım, kapıyı açtığımda yine eşim karşımdaydı. Çocuğu göstermeyeceğimi söyleyip tekrar kapıyı kapattım, bunun üzerine yine kapının önünde şiddetli bir şekilde bağırmaya başladı. Bu olaylar yaşanırken evde kızım ve arkadaşım vardı. Arkadaşım bana kızı kapının önünde göster eşin gitsin dedi.

Sonra apartman koridorunda eşim kızımı sevmeye başladı, kızımı kucağına aldı. Kucağına alır almaz kızıma beni kastederek ağır hakaretlerde bulundu tüm bu konuları  eşimle konuşmak istedim ve yanımdaki arkadaşıma eşimle konuşup geleceğimi söyledim.

Eşimin peşinden gittim, eşim başka bir markete girdi, ben girmedim. Önünde beklemeye başladım çünkü daha önce olduğu gibi içeride bana hakaret eder diye endişeleniyordum,

Eşim marketten çıktı beni gördü maksadım konuşmaktı ancak yüzüme pis ve haince bakarak hiç bir şey söylemeden yüzüme biber gazı sıktı, Ben şok oldum, dirseğimin içi ile gözlerimi kapatıp kendimi korumaya çalıştım,

Niye biber gazı sıkıyorsun diye bağırdım buna rağmen sıkmaya devam etti. Canım çok yandığından ve paniğe girdiğimden cebimde taşıdığım bıçağı çıkartarak onun da canı yansın diye bıçağı rast gele sağa sola savurmaya başladım,

Bu sırada seni vururum bırak diye bir ses duydum, gözlerimi bir şekilde açmaya çalışıyordum,  biber gazının etkisinden kurtulup gözlerimi açtığımda birinin bana silah doğrulttuğunu gördüm, panik halindeydim silahı da görünce iyice panikledim, olay yerinden kaçtım, kaçarken bıçak elimdeydi, bıçakta kan var mıydı bilmiyorum ama bıçağı çıkartırken parmağımı kesmiştim,

Kaçarken bıçağı az ileride yola attım, kısa  bir süre sonra polisler geldi, bıçağı savurup gözlerimi açtıktan sonra eşimi görmemiştim sadece bana doğrulan silahı gördüm ve olay yerinden kaçtım,  Eşime karşı asla öldürme kastı ile hareket etmedim, canım çok yandığı için bu şekilde hareket ettim, çok pişmanım, severek evlendiğim  çocuğumun annesini asla öldürmek istemem, yaşadığım korku ve paniğin neticesinde olay buraya geldi “ dedi.

KURU SIKI TABANCAYLA KORKUTTUM

Tanıkların da dinlendiği duruşmada Sakine B’nin bıçaklandığını gören ve kurusıkı tabancayla havaya ateş ederek Muzaffer B’nin kaçmasına vesile olan Tanık Dilet K., “Olayın olduğu gün ben babamın evinin balkonundaydım. Bir kadının acı içinde bağırıp yardım istediğini gördüm. Hemen aşağıya indim ve kalabalığın olup biteni izlediğini gördüm. Hatta kimse  müdahale etmiyordu. Ben kadını bırakmasını söyledim. Yoksa ateş ederim dedim. Sonra havaya bir el ateş ettim ve korkup kaçtı. Silah kuru sıka tabancaydı” dedi.

'YANINDA OLACAĞIZ'

Öte yandan, duruşmayı takip eden Çorum Kadın Meclisi üyeleri de duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kadın Meclisi üyelerinden avukat Burçin Solmaz Polat yaptığı açıklamada “Sakine B’nin de avukatıyım. Olayın her zaman takipçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

EŞİM DEMEYE UTANIYORUM

Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Sakine B., duruşma çıkışı eşim demeye utandığım bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradım, yaşım bıçak yaram var. Ben hayatımda hiç tanımadığım bir kadın tarafından mutlak ölümden kurtarıldım. Cezasını çeksin istiyorum. Şu an eskisi gibi vücudumu kullanamıyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi. Mahkeme heyeti ise diğer tanıkları da dinledikten sonra eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 24 Haziran 2020
İmsak 03:05
Güneş 05:04
Öğle 12:48
İkindi 16:47
Akşam 20:22
Yatsı 22:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 28 57
3. Sivasspor 28 53
4. Galatasaray 28 51
5. Beşiktaş 28 47
6. Alanyaspor 28 44
7. Fenerbahçe 28 43
8. Göztepe 28 37
9. Antalyaspor 28 36
10. Gaziantep FK 28 34
11. Kasımpaşa 28 32
12. Gençlerbirliği 28 31
13. Denizlispor 28 31
14. Malatyaspor 28 28
15. Çaykur Rizespor 28 28
16. Konyaspor 28 27
17. Kayserispor 28 25
18. Ankaragücü 28 24
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 29 50
3. Adana Demirspor 29 48
4. Altay 29 46
5. Bursaspor 29 46
6. Akhisar Bld.Spor 29 45
7. Fatih Karagümrük 29 44
8. Giresunspor 29 44
9. Ümraniye 29 41
10. Keçiörengücü 29 38
11. Menemen Belediyespor 29 38
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 29 34
14. Altınordu 29 32
15. Boluspor 29 26
16. Osmanlıspor 29 24
17. Adanaspor 29 20
18. Eskişehirspor 29 11
Takımlar O P
1. Liverpool 30 83
2. Man City 30 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 30 51
5. M. United 30 46
6. Wolverhampton 30 46
7. Tottenham 31 45
8. Sheffield United 30 44
9. Crystal Palace 30 42
10. Arsenal 30 40
11. Burnley 30 39
12. Everton 30 38
13. Newcastle 30 38
14. Southampton 30 37
15. Brighton 31 33
16. Watford 30 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 30 27
19. Aston Villa 30 26
20. Norwich City 30 21
Takımlar O P
1. Barcelona 31 68
2. Real Madrid 30 65
3. Atletico Madrid 31 55
4. Sevilla 31 53
5. Getafe 31 49
6. Villarreal 31 48
7. Real Sociedad 30 47
8. Valencia 30 46
9. Granada 31 43
10. Athletic Bilbao 31 42
11. Levante 31 38
12. Osasuna 30 35
13. Deportivo Alaves 30 35
14. Real Betis 30 34
15. Real Valladolid 31 34
16. Celta de Vigo 30 30
17. Eibar 30 29
18. Mallorca 30 26
19. Leganés 31 25
20. Espanyol 30 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@