"Hakim bey yaşımdan çok bıçak darbesi aldım, cezasını çeksin istiyorum"

Tutuklu yargılanan sanık savunmasında “Çok pişmanım, severek evlendiğim çocuğumun annesini asla öldürmek istemem, yaşadığım korku ve paniğin neticesinde olay buraya geldi” dedi. Eşi tarafından 28 yerinden bıçaklanan Sakine B., ise “Hakim bey ben 30 yaşındayım bedenimde yaşımdan çok bıçak darbesi var. Şikayetçiyim” dedi.

Olay, 23 Şubat 2019 tarihinde Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Sakine B., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Muzaffer B., tarafından tartışma sırasında 28 yerinden bıçaklandı. Sakine B’yi hiç tanımadığı bir başka kadın kurusıkı tabancayla havaya ateş ederek mutlak ölümden kurtardı.

Ağır yaralı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen 2 çocuk annesi Sakine B., uzun süre gördüğü tedavinin ardından hayatta kalmayı başardı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muzaffer B., eşi tarafından defalarca bıçaklanan Sakine B., bıçaklanma anında havaya ateş ederek Sakine B’yi ölümden kurtaran ve tanık olarak yazdırılan Dilek K., taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmaya katılırken, Kadın Meclisi üyeleri de salonda duruşmayı takip etti.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Sakine B., sokak ortasında yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlattı. Olayı gören bir kadının kurusıkı tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kocasının kaçtığını belirten Sakine B., şunları söyledi. "Bir süre önce Muzaffer B. ile yollarımızı ayırdık, anlaşmalı boşanma davası açtık. Olayın olduğu gün ben hafta sonu olduğu için çocuğumu görmeye gitmiştim. O gün mahkeme kararım olmadığı için çocuğumu göremedim. Sonra evime doğru ilerlerken, Muzaffer B., ara sokağa geldiğimde bana saldırdı, karnıma bıçağı sapladı ve ben yere düştüm. Bıçaklarken ağzımı açıp tek bir laf bile edemedim. Sadece tek yaptığım bıçağın kalbime gelmemesi için ellerimle vücudumun çeşitli yerlerini korumak oldu. Beni bıçakladıktan sonra tepemde “ Hadi kalksana, bana tepki göstersene” gibi laflar söylüyordu. İmdat diye bağırıyordum sonra silah sesi duydum ve o kaçtı. Eğer ben şimdi yaşıyorsam, bıçaklama anına tanık olan ve havaya ateş eden benim tanığıma hayatımı borçluyum. Hakim bey ben 30 yaşındayım ve eşim benim vücuduma neredeyse yaşım kadar bıçak sapladı.” Şikayetçiyim” dedi.

PİŞMANIM

Tutuklu yargılanan Muzaffer B., ise savunmasında “Eşimi kesinlikle öldürme gibi bir kastım yoktu. Biz 5 yıldır evliyiz, Olaydan önce biz eşimle birlikte boşanma davası açmıştık. Eşim o dönem evi terk etmiş başka bir eve yerleşmişti, çocuğumuz benimle kalıyordu. Ben eşime dava sonuçlanıncaya kadar kızımızı kendisine göstermeyeceğimi söylemiştim. Olay günü kızımızı görmek için oturduğum eve geldi, kapı çaldı açtığımda eşim karşımdaydı, çocuğu görmek istediğini söyledi, mahkeme kararı olmadan göstermem dedim ve kapıyı kapattım, bunun üzerine eşim kapının önünde bağırmaya, küfür etmeye başladı ancak ben kapıyı açıp onunla diyaloga girmedim.

Polis çağıracağını söylüyordu, 5-10 dakika sonra polis ekipleri geldi, memurlara kapıyı açtım, mahkeme kararı olmadan çocuğu göstermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine polisler aşağı indiler, balkondan olan biteni takip ediyordum, polisler eşime mahkeme kararı olmadan bir şey yapamayacaklarını söyledi.

5 dakika sonra tekrar kapım çaldı, kapıyı açtım, kapıyı açtığımda yine eşim karşımdaydı. Çocuğu göstermeyeceğimi söyleyip tekrar kapıyı kapattım, bunun üzerine yine kapının önünde şiddetli bir şekilde bağırmaya başladı. Bu olaylar yaşanırken evde kızım ve arkadaşım vardı. Arkadaşım bana kızı kapının önünde göster eşin gitsin dedi.

Sonra apartman koridorunda eşim kızımı sevmeye başladı, kızımı kucağına aldı. Kucağına alır almaz kızıma beni kastederek ağır hakaretlerde bulundu tüm bu konuları eşimle konuşmak istedim ve yanımdaki arkadaşıma eşimle konuşup geleceğimi söyledim.

Eşimin peşinden gittim, eşim başka bir markete girdi, ben girmedim. Önünde beklemeye başladım çünkü daha önce olduğu gibi içeride bana hakaret eder diye endişeleniyordum,

Eşim marketten çıktı beni gördü maksadım konuşmaktı ancak yüzüme pis ve haince bakarak hiç bir şey söylemeden yüzüme biber gazı sıktı, Ben şok oldum, dirseğimin içi ile gözlerimi kapatıp kendimi korumaya çalıştım,

Niye biber gazı sıkıyorsun diye bağırdım buna rağmen sıkmaya devam etti. Canım çok yandığından ve paniğe girdiğimden cebimde taşıdığım bıçağı çıkartarak onun da canı yansın diye bıçağı rast gele sağa sola savurmaya başladım,

Bu sırada seni vururum bırak diye bir ses duydum, gözlerimi bir şekilde açmaya çalışıyordum, biber gazının etkisinden kurtulup gözlerimi açtığımda birinin bana silah doğrulttuğunu gördüm, panik halindeydim silahı da görünce iyice panikledim, olay yerinden kaçtım, kaçarken bıçak elimdeydi, bıçakta kan var mıydı bilmiyorum ama bıçağı çıkartırken parmağımı kesmiştim,

Kaçarken bıçağı az ileride yola attım, kısa bir süre sonra polisler geldi, bıçağı savurup gözlerimi açtıktan sonra eşimi görmemiştim sadece bana doğrulan silahı gördüm ve olay yerinden kaçtım, Eşime karşı asla öldürme kastı ile hareket etmedim, canım çok yandığı için bu şekilde hareket ettim, çok pişmanım, severek evlendiğim çocuğumun annesini asla öldürmek istemem, yaşadığım korku ve paniğin neticesinde olay buraya geldi “ dedi.

KURU SIKI TABANCAYLA KORKUTTUM

Tanıkların da dinlendiği duruşmada Sakine B’nin bıçaklandığını gören ve kurusıkı tabancayla havaya ateş ederek Muzaffer B’nin kaçmasına vesile olan Tanık Dilet K., “Olayın olduğu gün ben babamın evinin balkonundaydım. Bir kadının acı içinde bağırıp yardım istediğini gördüm. Hemen aşağıya indim ve kalabalığın olup biteni izlediğini gördüm. Hatta kimse müdahale etmiyordu. Ben kadını bırakmasını söyledim. Yoksa ateş ederim dedim. Sonra havaya bir el ateş ettim ve korkup kaçtı. Silah kuru sıka tabancaydı” dedi.

'YANINDA OLACAĞIZ'

Öte yandan, duruşmayı takip eden Çorum Kadın Meclisi üyeleri de duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kadın Meclisi üyelerinden avukat Burçin Solmaz Polat yaptığı açıklamada “Sakine B’nin de avukatıyım. Olayın her zaman takipçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

EŞİM DEMEYE UTANIYORUM

Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Sakine B., duruşma çıkışı eşim demeye utandığım bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradım, yaşım bıçak yaram var. Ben hayatımda hiç tanımadığım bir kadın tarafından mutlak ölümden kurtarıldım. Cezasını çeksin istiyorum. Şu an eskisi gibi vücudumu kullanamıyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi. Mahkeme heyeti ise diğer tanıkları da dinledikten sonra eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.