“Hak mücadelemizin 30. yılı kutlu olsun”

Sendikalarının kurulduğu tarihten bugüne dek binlerce kazanımın altına imza attığını kaydeden Dağaşan, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Geçmişte ve halen Türk Büro-Sen üyesi olan ve bize destek veren tüm teşkilat mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz.

Bu mücadelede emeği geçen ve hakka uğurladığımız tüm genel merkez yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz, il/ilçe/işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bize bıraktıkları bu şanlı mücadele bayrağını zirveye taşıyacağımıza söz veriyoruz. 68 bine yaklaşan üyemiz ile şanlı mücadelemizin nice 30 yıllara ulaşması dileğiyle.” (Haber Merkezi)