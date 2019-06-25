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Hak-İş’in Bolu-Ankara yürüyüşüne Çorum’dan da katılım sağlandı

Hak-İş’in Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan 97 işçinin işe alınması talebiyle Bolu’dan başlattığı “Emek ve Adalet” yürüyüşü, CHP Genel Merkezi önünde sona erdi.

Hak-İş’in Bolu-Ankara yürüyüşüne Çorum’dan da katılım sağlandı

Hak-İş’in Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan 97 işçinin işe alınması talebiyle Bolu’dan başlattığı “Emek ve Adalet” yürüyüşü, CHP Genel Merkezi önünde sona erdi.

25 Haziran 2019 Salı 00:05
Hak-İş’in Bolu-Ankara yürüyüşüne Çorum’dan da katılım sağlandı

Hak-İş Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu ve sendika yönetici ve üyelerinin de katıldığı mitingde konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan, CHP’nin “Hiçbir işçi işten atılmayacak” sözünü tutmasını isterken, işten atılan işçilere de işe alınıncaya kadar mücadele edeceklerinin sözünü verdi. CHP ve HDP’li belediyelerde üyelerine “istifa” baskısı kurulduğunu iddia eden Aslan, alanda örgütlü diğer sendikalarının belediye başkanlarıyla işbirliği yaptıklarını söyleyerek “Satılmış sözde sendikalar” diye suçladı.

(Haber Merkezi)

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