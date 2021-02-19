“Hain ve şer odaklarına karşı birliğimizi güçlendirmeliyiz”

Mübarek üç aylara kavuşmanın sevinci ve huzurunu yaşadıklarını, Regaib Gecesi’nin huzur iklimine açılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına açılan kapı olduğunu vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, mesajında bu mübarek gece ve ayların birlik beraberliğe katkı sağlamasını diledi.

Milletvekili Kaya yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Rahmet, mağfiret, manevi huzura ve arınmaya vesile mübarek ayların başlangıcı, üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandil'inde, manevi iklimi ile benliğimizi kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan üç aylara ulaşmanın mutluluğunu inşallah bir kez daha yaşayacağız. Bu gece aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ayı Ramazan-ı Şerifin müjdecisidir. Üç aylar, kalplerimizin ve gönüllerimizin manevi doyum mevsimi olan Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif ayları, Müslümanlar olarak Hakk'ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz müstesna zaman dilimleridir. Dini hayatımıza canlılık katan bu aylar, aramızda insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin artmasına, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin çoğalmasına, inananların iyilikte birbirleriyle yarışmasına vesile olur. Dilimizde arzu, istek, emel, tutku anlamlarına gelen Regaip; geleceğe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkanı veren, her türlü rağbet ve Regaip'imizi Rabb' imize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir.

Anadolu, mazlum coğrafyaların sığınağıdır. Aziz milletimiz 'Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan' birlikteliği ile tüm kardeşlerinin yanındadır. Türkiye olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Tüm hain ve şer odaklarına karşı birlik beraberliğimizi bu mübarek günlerde daha da güçlendirmeliyiz. Terörle mücadelenin kahramanlarına, askerimize ve polisimize, Covid-19 hastalığına yakalanan ve vefat eden vatandaşlarımıza bu gecede de hayır dualarımızı gönderiyoruz.

Huzurumuz, barış ve istikrarımız için mücadele eden güvenlik güçlerimize Yüce Allah'tan yar ve yardımcı olmasını niyaz ediyoruz. İnsanlarımızın, Yaradan'a daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; fedakar gazilerimize, kahraman milletimize selametler diliyor, İslam Alemi'nin ve Çorumlu hemşehrilerimin Regaip Kandil'ini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını diliyorum."

(Haber Merkezi)