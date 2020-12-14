Haftasonu 8 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Çorum’da can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftasonu Çorum merkez ve ilçelerinde 8 kişi daha yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatlarını kaybettiler.

Bir yıldır dünya gündeminde olan ve 60 milyona yakın insana bulaşan salgın ilimizde de Kurban Bayramı sonrası pik yapmış, her türlü önleme rağmen vaka ve ölümler her türlü önlenememişti. Salgının hızla yayılmaya devam ettiği ilimizde haftasonu da 8 kişi daha salgın sonucu vefat etti.

Buna göre Ekmekçioğulları Metal firmasından emekli, Hatice Başar’ın eşi, Mustafa ve Adem Başar’ın babaları Selami Başar (58) Covid-19 virüsü sonucu vefat etti. Sarıyayla Çiçek Balları Satış Müdürü, Dünya Genç İşadamları Derneği (DÜNGİAD) İl Başkanı ve Karadeniz Bölge Koordinatörü, Dünya Çorumlular Platformu’na bağlı Dodurgalılar Derneği Başkanı Vedat Koçak’ın da eniştesi olan Selami Başar’ın cenazesi dün saat 13.00’de Çiftlik Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Mersin’den gelme, Mimar Sinan Mahallesi’nde ikamet eden Çorum DSİ’den emekli, Nurhan Güler’in eşi, Emre Güler'in babası, Adil Bora ve Yusuf Baykal'ın kayınpederi olan Demircan Güler de (68) Ankara’da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güler, önceki gün Ulumezar’da toprağa verildi.

Mecitözü’ne bağlı Sırçalı Köyü nüfusuna kayıtlı olan, Çorum merkezde ikamet eden Mustafa Solmaz (61) da salgın sonucu vefat etti. Daha önce İzmir’de yaşayan ve 1.5 yıl önce tekrar memleketine dönen ve iki ay önce de eniştesi Mehmet Koç’u salgında kaybeden Mustafa Solmaz, Covid-19 tedavisi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. Güleser Solmaz’ın eşi ve iki çocuk babası Mustafa Solmaz’ın cenazesi önceki gün Mecitözü Sırçalı Köyü’nde defnedildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinin tanınan isimlerinden Bayram Tunçkılıç da yakalandığı Covid-19 virüsü nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Muratkolu köyünden gelme merhum Nail Tunçkılıç’ın oğlu, Murat ve Hakan Tunçkılıç’ın babası Bayram Tunçkılıç toprağa verildi.

Ülkücü camianın sevilen isimlerinden olan Yusuf Birol da Covid-19 sonucu vefat etti. Kargı Ülkü Ocaklarının ilk başkanlarından olan ve İstanbul’da ikamet eden Yusuf Birol’un cenazesi İstanbul’da defnedildi.

Çorum'un Bayat İlçesi Barak Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve İskilip'te ikamet eden Hamza Eskitürk’ün İstanbul'da ikamet eden oğlu Harun Eskitürk de Covid-19 virüsü sonucu vefat etti. İstanbul’da vefat eden Harun Eskitürk, otomotiv sektöründe (BMW) çalışıyordu. Eşi de geçen yıl vefat eden Harun Eskitürk’un cenazesi önceki gün defnedildi.

Çorum'un Bayat İlçesi Beydilli Köyü sakinlerinden Ankara’da ikamet eden Abdullah Korç da salgın nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Oğuzlar’ın sevilen simalarından Ahmet Demirci de virüs kurbanı oldu. Oğuzlar DEVA Partisi İlçe Başkanı Kazım Karaağaç'ın kayınbabası, Mustafa ve Muhittin Demirci'nin babaları olan ve bir süredir Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Ahmet Demirci kurtarılamadı. Demirci, Oğuzlar Kızılcapelit Mahallesi Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. (Haber Merkezi)