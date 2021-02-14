Hafızlık ve Kur'an kursu öğrencileri yasaktan muaf

Alınan karara göre yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılması doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasıyla hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında bugünden itibaren eğitimin başlayacağı ve belirli kurallar çerçevesinde kısıtlamalar muaf tutulacağı açıklandı. Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında belirli şartlarda kısıtlamalardan muaf tutulacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar şöyle: “Hafızlık eğitimi verilen Kur'an Kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrencilerin ezberlerini öğreticilerine verebilmeleri için sabah 08.00 - 12.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarıyla veya velileri ile birlikte hususi araçlarla Kur'an kurslarına gidip gelebilmelerine izin verilmesine, bu maksatla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verilmiştir.”

Alınan bu kararların uygulanmasının; İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına da karar verildi.

(Haber Merkezi)