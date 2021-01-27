Hafif ticari araç biranda alev aldı
Çorum-Samsun Karayolu’nda hareket halindeki hafif ticari araç biranda alev aldı.
Güncel 27.01.2021, 22:10 27.01.2021, 22:18
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Olay önceki akşam Çorum Samsun- Karayolu 20’nci kilometresinde meydana geldi.
Kimliği belirlenemeyen hafif ticari aracın sürücüsü araçtan alevlerin yükseldiğini görerek sağa yanaştı.
Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne araç yangını haber verilirken, ekipler gelene kadar aracın büyük bir bölümü yandı. Ekiplerin gelmesi ile söndürülen araçta büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Nurdan AKBAŞ)
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