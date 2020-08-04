“Hadi çık gel be yavrum seni çok özledik”

Akkent Mahallesi'nde yaşayan Mücahit Bolat, geçen yıl 29 Aralık günü, 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine o günlerde polis, jandarma ve AFAD'dan oluşan 50 kişilik ekip, kayıp genci bulmak için günlerce arama yaptı. Aramalarda Drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldı. Ancak, arama çalışmalarının üzerinden aylar geçmesine rağmen hiçbir ize rastlanmadı.

“PERİŞANIZ”

Oğulları kaybolduğu günden bu yana perişan olduklarını söyleyen baba Cahit Bolat, yaptığı açıklamada, “Polise, savcıya başvurduk hiçbir gelişme yok. Çok üzülüyoruz. Ümidimizi yitiriyoruz.” dedi. Oğlu Mücahit’in o gün evden çıkarken eşyalarını yanına almadığını söyleyen baba Cahit Bolat, oğlunun kendi başına hareket edecek bir çocuk olmadığını ve kandırılmış olabileceğini dile getirdi.

OĞLUNA SESLENDİ

Oğluna da seslenen baba, “Oğlum sebep ne olursa çık gel, gelmek istemiyorsan da gelme ama bize haber ver. Bir kez olsun sesini duyalım kurban olduğum. Elimiz kolumuz bağlı, ne yapacağımızı bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Allah’tan umudumuzu kesmiyoruz diyen baba açıklamasının devamında şu sözleri kullandı: “Allah inşallah oğlumuzu sağ salim bir yerden çıkartır diye umutlanıyoruz. Annesi çok üzülüyor. Oğlum çarşıya gitmiş de gelecek gibi teselli etmeye çalışıyorum onu. Çalışmaya gittiğini düşün diyorum. Yapacak bir şeyimiz yok.”

“BAŞIN SIKINTIDA DA OLSA GEL”

Oğlunu çok özlediğini ifade eden anne Sevim Bolat da, “Annem yaşadığını biliyorum neredeysen çık gel. Ben seni rüyalarımda görüyorum hep başın sıkıntıda gibi. Başın sıkıntıda da olsa her şeyine razıyım. Sen yeter ki gel. Çok özledik seni. Kardeşlerin seni bekliyor. Gece gündüz seni arıyoruz. Uyku yok gözümüzde. Asılsız ihbarlardan bile umut eder olduk. Her ihbarda çocuğumu göreceğim diye umutlanıyorum. Ömrümün yettiği yere kadar çocuğumu arayacağım. Çık gel yavrum”dedi.