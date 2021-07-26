Hacı Usta’nın Cumhurbaşkanı koruması oğlu dünyaevine girdi

İrem & Aydın çiftinin düğünü, geçtiğimiz Cumartesi günü İnci Düğün Salonu’nda yapıldı. Hülya – Ahmet Kelküçük’ün kızları İrem ile Kiraz ve Satılmış (Merhum) Akbaş’ın oğulları Aydın’ın nikahları salonda sevdiklerinin şahitliğinde gerçekleştirilirken, davetliler çalan müziklerle eğlenceli saatler geçirdi.

Düğüne Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da çiçek gönderdi.

ÇORUM HABER, Kelküçük ve Akbaş ailelerini kutlar, İrem ve Aydın’a ömür boyu mutluluklar diler.

(Nurdan AKBAŞ)

