Hacı Bektaş’ta Aşure birlikteliği

Yoğun bir katılımla vakıf bahçesinde gerçekleştirilen Aşure Günü etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel, Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP İl ve Merkez İlçe Yöneticileri, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Nüfus Müdürü Aziz Önal, Çorum Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Ali Kılınçarslan, Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar hazır bulundu.

Toplumun tüm renklerinden ve çeşitli siyasi partilerden katılımın olduğu etkinlik sırasında semah gösterisi yapıldı. Protokol konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, konuşmaların ardından semahlar dönüldü, son olarak ise davetlilere Aşure ikram edildi.

Uğur Çınar’ın sunduğu etkinlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy, Muharrem ayının matem ve yas ayı olduğu kadar, kutsal bir ay oyduğunu, bu ayı birlik ve beraberlik içinde yad ettiklerini, canların acılarını, inançlarını, duygularını ve lokmalarını paylaşarak aşureye katıldığını dile getirdi.

Deyişleriyle ünlü halk ozanı Mehmet Ali Karababa’nın kızı, Sivas olaylarında can veren Gülsün Karababa’nın kardeşi olan ünlü sanatçı Zeynep Karababa’nın türküleri ve deyişleriyle anlam kazandırdığı etkinlikte yerel sanatçıların programı da yer aldı. Aşure duası ise Dede Şahin Polat ve vakıf yöneticileri tarafından yapıldı.

Vakıf semah ekibinin sunumunun ardından etkinlik davetlilere aşure ve lokma ikramı ile son buldu. Aşure etkinliğinin ardından gece saatlerinde de şükür cemi gerçekleştirildi.



(Volkan SINAYUÇ)

