Hacı Bektaş Veli Vakfı’nın Kültür Merkezi temeli Pazar günü atılıyor

Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a program hakkında bilgi verdi.

Nurettin Dede, temel atma törenine Hacı Bektaş Dergâhı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy’un da katılacağını belirterek, birlik, beraberlik ve kardeşlik yolunda önemli bir adım teşkil eden, tüm Çorumluların katkılarıyla sonuca ulaştırılacak bu projenin ilk adımında, tüm hemşehrilerini aralarında görmek istediklerini söyledi.



(Taner ŞİMŞEK)

