Hacı Bektaş Veli Vakfı’nın Kültür Merkezi temeli Pazar günü atılıyor
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilecek Kültür Merkezi’nin temel atma töreni, 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 14.00’de yapılacak.
Güncel 18.05.2022, 00:07
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Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a program hakkında bilgi verdi.
Nurettin Dede, temel atma törenine Hacı Bektaş Dergâhı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy’un da katılacağını belirterek, birlik, beraberlik ve kardeşlik yolunda önemli bir adım teşkil eden, tüm Çorumluların katkılarıyla sonuca ulaştırılacak bu projenin ilk adımında, tüm hemşehrilerini aralarında görmek istediklerini söyledi.
(Taner ŞİMŞEK)
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