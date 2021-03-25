Hacı Bektaş Vakfı’nda bugün karadut dikimi var

Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, bugün saat 12.00’de Vakıf bahçesinde, saat 14.00’de ise Osmancık Koyunbaba dergâhında karadut fidanı dikileceğini bildirdi.

Başkan Aksoy, UNESCO’nun 2021 yılını Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre Yılı ilan etmesi nedeniyle, Hacı Bektaş Vakfı Postnişini Veliyettin Ulusoy tarafından yurt genelinde karadut dikme projesinin hayata geçirildiğini belirterek, fidan dikimlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceğini duyurdu.

