Hacı Bektaş Vakfı’na ait arsa aşure programına hazır

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hacı Bektaş Veli Vakfı bitişiğinde bulunan vakfa ait arsayı aşure programı için hazır hale getirdiklerini bildirdi.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ni ziyaret etmiş ve Hacı Bektaş Veli Vakfı bitişiğinde vakfa ait arsada incelemede bulunarak, arsanın aşure programına hazır hale getirilmesi için gerekli talimatı vermişti.

Aşgın, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Hacı Bektaş Veli Vakfı bitişiğindeki Vakfa ait arsayı aşure programı için hazır hale getirdik” dedi. (Mehmet DALAR)