“Haberiniz olmadan bir siyasi partinin üyesi olabilirsiniz”

DEVA Partisi Çorum İl Teşkilat İşleri Başkanı Av. Halil Afşar, "Partimize üyelik faaliyetleri kapsamında yaşadığımız önemli bir sorunu sizlerle paylaşmak ve bu konuda sizleri de uyarmak üzere açıklama yapma zorunluğu doğmuştur. Partimize üye olmak üzere başvuru yapan Deva Partisi gönüllülerimizin haberleri olmadan siyasi parti üyesi yapıldıkları ortaya çıkmaktadır. Genellikle izinleri alınmadan ve habersizce üye yapıldıkları yönünde durumlarla karşılaşsak ta bazı durumlarda da gönüllülerimizin istifa ettikleri halde aynı partiden tekrardan üye yapıldıklarına şahit olmaktayız” dedi.

Siyasi partilerin üye kaydı yapabilmeleri için yalnızca vatandaşlık TC kimlik numarası bilgilerinin bilinmesinin yeterli olması sebebiyle kolay bir şekilde üyelik işlemi gerçekleştirildiğini kaydeden Afşar, “Ancak bu alışa gelmiş düzenin aksine hukuki mevzuat çerçevesinde üyelik başvurusu yanında imzalı formunda alınması gereklidir. Bu bilgiler çerçevesinde, şehrimizde sıklıkla parti üyeliği konusunda vatandaşların haberleri olmadan üye oldukları ortaya çıkmaktadır. Bizim sizlere çağrımız e-devlet uygulaması üzerinden arama yerine “Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama” diye yazarak siyasi parti üyelik durumunuzu sorgulamanız yönündedir. Vatandaşlar için anayasal bir hak olan siyasi parti üyeliği konusunun ihlal edilmesi, yaklaşmakta olan seçimler öncesinde hem seçim güvenliği hem de seçmen tercihleri konularında büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

