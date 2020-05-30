Haberi duyan gözyaşlarına boğuldu
ÇORUM'da yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin altında kalan bir çocuk annesi Esra Aktepe’nin ölümü gözyaşlarına boğdu.
Güncel 30.05.2020, 21:11 30.05.2020, 21:17
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Ulukavak Mahallesi Azalarından Ali Aktepe’nin gelini olan Esra Aktepe, Meram Sokak üzerinde Adem Ç. (35) yönetimindeki İş makinesinnin altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Azamız Ali Aktepe ‘nin gelini Esra Aktepe evladımız bugün elim bir trafik kazası sonucu maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhume kardeşimize Allah’tan rahmet Ailesine ve yakınlarına Başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
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