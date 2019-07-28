Güzellikleri berbat etmekte üstümüze yok!

Barajın yapımına başlanmasıyla birlikte DSİ tarafından dikilen çamların da büyümesiyle, baraj gölü çevresi güzel bir piknik alanı haline geldi. Gölü gören tepeler de, bağlarla, bağ evleriyle doldu. Şimdi bu baraj, suya hasret Çorumluların en yakın mesiresi konumunda.

Ne var ki, baraj yolları ile ilgili şikayetler hiç gündemden düşmediği gibi, baraj çevresinin bakımı da sürekli yakınma konusu oluyor. Hele de, baraj gövdesinin ön tarafında bulunan tuvaletin hali…Şimdi elimizde, duyarlı bir vatandaşımız tarafından gönderilen, bu tuvaletin son durumunu gösterir fotoğraflar var, ama bu iğrençlikleri okurlarımızla paylaşmaya utanıyoruz.

Baraj çevresinde insanlar piknik yapıyor, hemen yakınlarda kamp çadırları var, ama insanların tuvalet ihtiyacına cevap verecek yer, deyimin tam anlamıyla “kepaze” bir durumda. Kentin yanıbaşındaki bir piknik alanında, bir tuvaleti, bakımlı, kullanılabilir halde tutmak bu kadar mı zor? Sonra da, “Çorum’un imajı” öyle mi?

(Yusuf ÇINAR)