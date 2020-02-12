Güven'in kitabı müzakere edildi

Mümkün oldukça da belirledikleri kitabın yazarıyla bir araya gelmeye gayret ettiklerini söyleyen Yaz, “Her ay kulüp üyelerimizle bir kitabı okuyor ve değerlendirmesini de yazarlarımızla birlikte yapıyoruz. Misafir ettiğimiz yazarların bizzat kendilerinden dinliyoruz. Bu ay okuma kulübümüzle Çorum'un tanınmış yazarlarından Bahri Güven'in yazdığı ‘Geri Dönüşü Olmayan Yol’ isimli romanını okuduk. Kitabın müzakeresini kendisiyle birlikte soru cevap şeklinde gerçekleştirdik. Verdiği bilgiler ve güzel sunumu için Bahri Güven beye teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)