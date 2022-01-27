Gür’den ‘kan bağışı’ çağrısı

Başkan Gür, Çorum Belediyesi, ÇESOB, Oto Tamirciler Esnaf Odası ve Kızılay işbirliği ile 28 Ocak Cuma günü 11.00-16.00 saatleri arasında Çorum Sanayi Sitesi Cami önünde kan bağışı kampanyası gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çetin geçen kış şartları nedeniyle Kızılay’ın kan stoklarının azaldığını ve hastaların kan bulmakta zorlandığını belirten Recep Gür, tüm esnaf ve sanatkarları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan bağışının önemine de vurgu yapan Başkan Gür, “İnsanların ihtiyaç duyduğu kan bulunamadığı takdirde ölümler olabilmektedir. Kimin ne zaman kana ihtiyacı olduğu bilinmemektedir. Ayrıca kan bağışı ile kandan bakılarak kendinizle ilgili teşhis edilen problemleri de öğrenebilirsiniz. Oysa kan vermek sadece ihtiyacı olanın yararına değil kan veren kişinin de yararınadır. Vücut kan verince rahatlar ve bazı değerler dengelenir.

Kan bağışı konusunda herkes bilinçlenmeli ve bir insan yılda ortalama 3 kez kan vermelidir. Kızılay bağışlanan kanları toplayarak kan merkezlerine göndermekte ve ihtiyacı olanlara transfer etmektedir. Duyarlı tüm esnaf ve sanatkarlarımızı 28 Ocak Cuma günü 11.00-16.00 saatleri arasında Çorum Sanayi Sitesi Cami önünde kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

