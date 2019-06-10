“Günlük süt alımı 150 tona çıktı”

3 adet kepçeli traktör, silaj paketleme makinesi, yonca, fiğ, yulaf silaj paketleme makinesi, sıkmalı ot biçme makinesi ve ot toplama makinesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden teslim alınarak Tarla Günü etkinliğinde çiftçinin hizmetine sunuldu.

Etkinliğe Vali Mustafa Çiftci, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, kurum müdürleri ve üyeler katıldı.

Programda konuşan Yılmaz Kaya geçen yıl 1 makine ve 2 adet traktörle 10.000 ton mısır silaj paketlendiğini bu yıl ise valiliğin katkılarıyla 30.000 ton hedeflediklerini belirtirken, “Proje kapsamında alınan traktörle iş gücünü azaltacağız. Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan süt üretimindeki fazlalıktan dolayı süt tozu kotalarının açılmasında bize büyük destek oldu. Bütün enerjimizi üyelerimize daha iyi hizmet vermek için harcıyoruz. Günlük toplanan süt miktarını 80 tondan 150 tona çıkarttık. Hedefimiz süt alınmayan köylere süt tankı koyarak sütlerin alınmasını sağlamak ve milli ekonomiye katkı sağlamaktır” dedi.

Ardından söz alan Vali Mustafa Çiftci, yumurta üretiminde Türkiye 9.su olduklarını dile getirirken, “Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Ziraat Odası Başkanı ile yaptığımız görüşmelerde yem bitkileri açığını kapatmak için makine ve ekipmana ihtiyaç olduğu söylendi. Biz de bunun üzerine Özel İdare bütçesinden 770.000 TL’yi kaynak olarak aktardık. 240 bin büyükbaş hayvan, 230 bin civarında küçükbaş ve 5 milyon kanatlı hayvan besleniyor. Dolayısıyla ucuz yem ihtiyacını karşılamak için birliğe ve odaya desteklerimiz sürecek. Yem bitkilerinin üretimini teşvik etmeli, insanımıza ucuz ve kaliteli hammadde sağlamalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından protokol heyetine uygulamalı olarak makine ekipmanlarının tanıtılması ve yemek ikramı ile etkinlik son buldu.

(Esra ESEN)