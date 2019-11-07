Güney Kore'den bir heyet Çorum’a geldi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından çiçekle karşılanan heyete Mehteran Takımı gösteri sundu. Çorum Belediyesi önünde gerçekleştirilen törenin ardından heyet başkanlık makamında Başkan Aşgın ile bir araya geldi.

Gaya Medeniyeti’nin başkenti olan Gimhae ile daha önce Kardeş Belediye Protokolü imzaladıklarına hatırlatan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Gaya Medeniyeti’nin başkenti kardeş şehrimiz Gimhae’den gelen misafirlerimizi Hitit Medeniyeti’nin başkentinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Dost ülke Güney Kore’nin gözbebeği kardeş şehrimiz Gimhae ile Çorum, gençliğin ve umudun tarihsel şehirleri arasında imzalayacağımız protokolle iş birliği kanallarını daha da genişleteceğiz” şeklinde konuştu.

“Bizim gönlümüzde Güney Kore’nin çok ayrı bir yeri vardır” ifadelerine yer veren Belediye Başkanı Aşgın; “Gönül dostumuz Güney Kore’nin tarihi şehri Gimhae’ den gelen misafirlerimize Saat Kulesi manzarası eşliğinde çay ikram ettik. Kahraman Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Belediye Başkanı Aşgın ile Güney Kore heyeti daha sonra Muharip Harp Gaziler Derneği’nde gazilerle biraraya gelerek sohbet etti. Ardından ise dünyanın en dar sokağından geçerek Çorum’un tarihini yansıtan Ulucami’ye beraber gezerek ilimiz hakkında bilgi aldı.

(Volkan SINAYUÇ)