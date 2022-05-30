Güney'de “yağmur ve şükür” duası

Köy Muhtarlığı önderliğinde yapılan organizasyonda vatandaşlar köyde bulunan Dikmen mevkiinde buluştular.

Şükür namazının kılınması ile başlayan etkinlikte daha sonra şükür ve yağmur duası yapıldı.

Coşkulu ve yoğun katılımın olduğu dua programı, yemek ikramıyla son buldu.

Güney Köyü Muhtarı Hasan Eker, “Yağmurun yağması ve bereketin çok olması için ellerimizi hep birlikte semaya açtık. Allah bol ürün ve kazanç versin tüm çiftçilerimize. Köy halkımıza verdiği maddi manevi destekten dolayı teşekkür ederim” dedi.

(Haber Merkezi)

