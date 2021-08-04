“Güneş Enerji Santrali yeniden ihaleye çıkacak”

Çorum Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeli ile bir kuruş para harcamadan hayata geçirilen biyokütle enerji tesisinin açılışında konuşarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve fosil yakıtların neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçebilmek adına stratejik bir öneme sahip olan biyokütle enerji tesisini tamamlayarak faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Belediye Başkanı Aşgın,

Bu tesisle birlikte Çorum Belediyesi’nin tükettiği enerjinin yüzde 76'sını kendisinin üretir duruma geldiğini anlattı. Başkan Aşgın bu konuda hedeflerinin yüzde 100’ü geçmek olduğunu vurgulayarak geçtiğimiz aylarda katılım olmadığı için ertelenen Güneş Enerji Santrali’nin yeniden ihale edileceğini de vurguladı.

Elmalı Su İstasyonu’na, Perşembe Pazarı üzerine ve Belediye Halk-Et Kombinası çatısına yapılacak olan Güneş Enerji Santrali ile kendi enerjilerini üretmede yüzde 100 hedefine ulaşacaklarını da söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Biyokütle Enerji tesisinin yap işlet devret modeliyle inşa edildiğini kaydederek: “Bu tesis için Belediyenin cebinden bir kuruş çıkmadan burası yapıldı. Tesisin yılda 14 milyon 500 bin kilovatsaat enerji taahhüdü var. Bu üretimin yaklaşık yüzde 22'si belediyenin oluyor. 15 yıl sonra tesis tamamen belediyeye geçmiş olacak. Belediyemize çok ciddi ekonomik katkı sağlayacak şekilde burayı tamamlamış olduk. Altı ay gibi kısa bir süre içinde tamamlayıp üretime başladı” diye konuştu.

Göreve geldikleri zaman ortaya koydukları 32 projenin bir çoğunun tamamlandığını belirterek büyük bir gayretle yatırımlara ve tesislerin inşaatına devam ettiklerini belirten Aşgın, “Vaatlerimizin yüzde 70’inin tamamladık ve şu anda açılışları gerçekleştiriyoruz” dedi.

Son dönemde ülkede yaşanan yangınlara değinerek bu kapsamda Belediye olarak yaptıkları çalışmaları da anlatan Başkan Aşgın, devletin gücünü bu yangınlarda ortaya koyduğunu, Belediye olarak ilk andan itibaren bölgede olduklarını ve çalışmaların halen aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Aşgın tesisin hayata geçirilmesinde emeği olan firma ile çalışanlarına da teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

