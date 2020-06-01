Gündüz vakti yanan aydınlatma lambaları tepki çekiyor

Gün boyu yanan cadde ve sokak aydınlatmalarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Gündüz saatlerinde cadde aydınlatma lambalarının ne maksatla yandığını merak eden yurttaşlar, “Gündüz saatlerinde burada açık bırakılan cadde aydınlatma direklerinin faturası acaba kimin cebinden çıkacak. Maalesef elektrik boşa kullanılıyor. Bu ışıklar neden hiç kapanmıyor” dediler.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Çorum Valiliği, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin sistemine yapılan müdahale sonucu bölgeye bağlı 5 ilde aynı sıkıntının yaşandığını duyururken, şirketin teknik ekiplerinin konu üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve sorunun bir an evvel giderilmesine çalışıldığını bildirdi.

Detaylı açıklamanın ise YEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı bildirildi. (Haber Merkezi)