Gündüz vakti yanan aydınlatma lambaları tepki çekiyor

Çorum’da aydınlatma lambaları gün boyu yanmaya devam ederken, gazetemizi arayan çok sayıda yurttaş, duruma tepki gösterdi.

Güncel 01.06.2020, 13:48 01.06.2020, 13:51
109
Gündüz vakti yanan aydınlatma lambaları tepki çekiyor

Gün boyu yanan cadde ve sokak aydınlatmalarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Gündüz saatlerinde cadde aydınlatma lambalarının ne maksatla yandığını merak eden yurttaşlar, “Gündüz saatlerinde burada açık bırakılan cadde aydınlatma direklerinin faturası acaba kimin cebinden çıkacak. Maalesef elektrik boşa kullanılıyor. Bu ışıklar neden hiç kapanmıyor” dediler.
VALİLİK’TEN AÇIKLAMA
Öte yandan Çorum Valiliği, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin sistemine yapılan müdahale sonucu bölgeye bağlı 5 ilde aynı sıkıntının yaşandığını duyururken, şirketin teknik ekiplerinin konu üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve sorunun bir an evvel giderilmesine çalışıldığını bildirdi.
Detaylı açıklamanın ise YEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı bildirildi. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
25°
az bulutlu
banner133
Namaz Vakti 01 Haziran 2020
İmsak 03:11
Güneş 05:05
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:11
Yatsı 21:57
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@