Gültekin, üniversite adaylarına “başarmanın yolları”nı anlattı

Birçok üniversitede eğitim danışmanlığı yapan, NTV’de "Doğru Tercih" isimli programının yapımcı ve sunucusu eğitim uzmanı Sadık Gültekin, Çorum’da üniversite sınavına girecek adaylarla buluştu. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları tarafından Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen “YKS’de nasıl başarılı olunur?” konulu konferansa öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Sınavların adının değiştiğini ancak sınavlarla mücadele şeklinin asla değişmediğini kaydeden Gültekin, adaylara tavsiyelerde bulundu. Üç şeyin çok önemli olduğunu anlatan Gültekin, “Kalbiniz çarpacak, yaptığınız işi kalbinizde hissedeceksiniz. Kan ter içinde kalacaksınız. Gözlerinizde bir ışıltı olacak. Bu üç şeyde rol yapılamaz. Zaten bu üç şeye sahip olan sadece o sınavda değil hayattaki bütün sınavlarda başarılı olur.” dedi.

Meslekte 36. yılı olduğunu ifade eden Gültekin, 36 yılının özetini şöyle açıkladı: “Sınav, sınav günü kazanılmıyor. Sınav, sınav günü kaybedilmiyor. Siz bugünlerde kazanıp, kaybediyorsunuz. Siz dün kazanıp kaybettiniz. Bugünden yarın ki planın belli mi sen orada kazanıp kaybedeceksin. Sınav günü tek bir şey olur o da kader dediğimiz şey, bizi aşar. O gün başınıza bir kaza gelir bu kaderdir. Biz onu bilmeyiz. Ama senin dün az çalışman kader falan değildir. Bu bir tercihtir.”

Adaylara, ‘Sen bana şunu söyle dün ne kadar çalıştın?’ diye soran Gültekin, “Kimse bana şunu demesin, heyecanlıyım da kaygılıyım da korkuluyum da geç. Sen dün ne kadar çalıştın? Ondan önceki ay ne kadar terledin? Yarın ki planın bugünden belli mi? Sen bugün ne kadar gayret gösterdin sen bana bunu söyle.” ifadelerini kullandı.

Yıllardır bu konferansları yılda 300 kez verdiğini ona rağmen bugün konferansa başlamadan önce büyük bir heyecan duyduğunu anlatan Gültekin, kalbinin çarptığını, sırtının terlediğini bunun yaptığı işe önem verdiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

(Nurdan AKBAŞ)

