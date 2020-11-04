Gülseren Özgen toprağa verildi

İstanbul Liv Hospital Hastanesi’nde başarılı bir bel ameliyatı geçirdikten sonra yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan, daha sonra hastalığı yenerek Covid-19 testi negatife dönen ancak vücudu zayıf düştüğü için süregelen hastalıkları nedeniyle dün hayatını kaybeden Gülseren Özgen’in cenazesi toprağa verildi.

Gülay Mevlütoğlu, Nuray Alapala, Tülay Özgen ve Alper Özgen’in anneleri, İsmail Alapala ve Selim Mevlütoğlu’nun kayınvalideleri, Kenan ve Adnan Sabuncu’nun halası ve Mehmet Tütüncü’nün ise teyzesi olan Gülseren Özgen’in cenazesi, Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’a getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra ise toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zubeyir Tuncel, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)