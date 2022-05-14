Gülseren Berker toprağa verildi
Çorum Lisesi'nin efsane matematik öğretmeni, Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu eski Başkanı, merhum İrfan Berker'in eşi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Berker ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Hastalıklar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Berker'in anneleri, Ankara Şehir Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Prof.Dr. Dilek Berker’in kayınvalidesi Gülseren Berker (81), kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki akşam saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Çorum eşrafından, manifaturacı Necip Baysal ile Saime Baysal'ın kızları, Beril ve Peri Berker'in babaanneleri, Birce ve Gizel Karaüzüm'ün anneanneleri olan Gülseren Berker'in cenazesi dün Ulucami'de Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar'da, eşi İrfan Berker’in kabrinin hemen arkasında toprağa verildi.
Cenaze namazına, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan, Murat Günay ve Emre Turan, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Berker Ailesi’nin yakın akrabaları; İstanbul Acıbadem Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Müfit Kalelioğlu, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Pasaport Daire Başkanı Mehmet Levent Kepçeli başta olmak üzere, aile yakınları, dostları ve merhum İrfan Berker’in bazı öğrencileri katıldı.
Yakın zamanda operasyon geçirmesine rağmen, Ankara’da yaşayan tanınmış Çorumlu iş insanı İbrahim Karaman da cenazeye katılanlar arasındaydı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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