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Güler Nadir vefat etti

Eski Arzuhalci Nafız Nadir’in eşi, iki çocuk annesi Güler Nadir hayatını kaybetti.

Güncel 25.12.2020, 18:43
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Güler Nadir vefat etti

Merhumenin cenazesi Çorum Özel Hastanesi’nden alındıktan sonra saat 11.00’de Ulumezar’da düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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