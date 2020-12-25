Güler Nadir vefat etti
Eski Arzuhalci Nafız Nadir’in eşi, iki çocuk annesi Güler Nadir hayatını kaybetti.
Güncel 25.12.2020, 18:43
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Merhumenin cenazesi Çorum Özel Hastanesi’nden alındıktan sonra saat 11.00’de Ulumezar’da düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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