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Güler Memiş Satır’ı kaybettik

Çorum’un tanınmış simalarından Recep Satır’ın eşi Güler Memiş Satır (63), yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak, Cumartesi akşamı saat 19.30’da, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

Güncel 21.02.2021, 12:48
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Güler Memiş Satır’ı kaybettik

Merhume Nadire ve merhum Nurettin Memiş’in kızları, Yurdagül Alanbay, Doğan Memiş ve Yaman Memiş’in kardeşleri, Recep Satır’ın eşi, Seçil Satır, Seycan Satır ve Dilara Babiş’in anneleri olan Güler Memiş Satır’ın cenazesi, yarın Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak saat 12.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. 

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