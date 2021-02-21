Güler Memiş Satır’ı kaybettik

Merhume Nadire ve merhum Nurettin Memiş’in kızları, Yurdagül Alanbay, Doğan Memiş ve Yaman Memiş’in kardeşleri, Recep Satır’ın eşi, Seçil Satır, Seycan Satır ve Dilara Babiş’in anneleri olan Güler Memiş Satır’ın cenazesi, yarın Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak saat 12.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.