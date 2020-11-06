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Gül’den Valiliğe ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı temaslarda bulunmak için geldiği ilimizde İzmir'deki depremde yakınlarını kaybeden Yücel ailesi ile görüşüp başsağlığı dileklerini iletmesinin ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi de ziyaret etti.

Güncel 06.11.2020, 23:18
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Gül’den Valiliğe ziyaret

Çorum Valiliği önünde çiçeklerle karşılanan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ziyaretinde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Av. Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve bazı daire müdürleri hazır bulundu.

Adalet Bakanı Gül'e Vali Çiftçi tarafından ziyarette bir hediye takdim edildi. Çorum ile ilgili çeşitli konuların görüşülmesinin ardından Bakan Gül, Valilik Şeref Defterini de imzaladı. Bakan Gül son olarak heyet ile birlikte Çorum Valiliği önünde hatıra fotoğrafı çekindi.

(Haber Merkezi)

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