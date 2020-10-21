Gül’den muhtarlara kutlama

Gül, Çorum Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde kendisini ziyarete gelen muhtarlarla çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, Çorum'daki muhtarların günü kutladı.

Zeki Gül yayınladığı mesajda da; “Başta Çorum’da beraber görev yaptığımız muhtarlarımız olmak üzere ülkemizde hizmet veren demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren tüm kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım. Ahirete irtihal edenlere Cenabı Hak’tan rahmet diliyorum” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)