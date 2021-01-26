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Gülben ‘den “1 Milyon Kitap Projesi”ne destek

“Seni Kırmışlar” albümüyle en çok satanlar listesinin başındaki yerini koruyan Gülben Ergen, Sezen Aksu, Ahmet Güneştekin, Doğa Rutkay, Zülfü Livaneli ve Prof. Dr. Yankı Yazgan gibi isimlerle birlikte “1 Milyon Kitap” Kampanyası’na destek veriyor.

Güncel 26.01.2021, 19:18
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Gülben ‘den “1 Milyon Kitap Projesi”ne destek

Kitaba ulaşamayan 1 milyon çocuğu kitaplarla buluşturmayı amaçlayan kampanyada bugüne kadar 428 bin kitap dağıtıldı, 71 bini aşkın çocuğa kitaplık kuruldu.

“Büyüyorum” isimli yeni kitap setinde, ünlülerin kaleminden çıkan hikayeler tanınmış çizerlerin renkli resimleriyle yer alıyor.

Gülben Ergen ‘in “Cuff Cuff Tren” kitabında da çocuklar, Gülben Ergen’le Anadolu’da bir tren yolculuğuna çıkıyor.

(Haber Merkezi)

#Zülfü Livaneli #1 Milyon Kitap #Prof. Dr. Yankı Yazgan #Doğa Rutkay #Ahmet Güneştekin #Sezen Aksu #Gülben Ergen
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