Gülbahar, hayatını Sedat Kaya ile birleştirdi

Gönül-Orhan Halk çiftinin kızları Gülbahar ile Selma-Ahmet Kaya çiftinin oğulları Sedat’ın düğün töreni geçtiğimiz Cumartesi günü Kültür Balo Salonu’nda gerçekleştirildi.
Genç çifti mutlu günlerinde Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve ÇESOB Başkanı Recep Gür de yalnız bırakmadı.
Gülbahar&Sedat çiftinin kına merasimi ise 14 Kasım Perşembe günü Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Karayılan Kültür Salonu’nda gerçekleştirilmişti.
ÇORUM HABER, Gönül-Orhan Halk ve Selma-Ahmet Kaya çiftlerini kutlar, Gülbahar ile Sedat’a ömür boyu mutluluklar diler. (Bülent USLU)