Gülabibey’e yeni döner kavşak 

Mahalle sakinlerinden gelen taleplerin değerlendirilmesinden sonra trafik kazalarının yaşandığı bu kavşakta kazaları en aza indirmek için yeni bir çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün teknik ekiplerinin incelemesi sonucu ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine burada yeni bir kavşak çalışması yapılmasına karar verdik. Yeni kavşak çalışmamız tamamlandığında burada meydana gelen trafik kazalarının da önüne geçmiş olacağız” dedi.

Kavşakta trafik kazalarının çok olması nedeniyle hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyleyen Aşgın, “Yeni modern döner kavşak şeklinde yaptığımız çalışmamızı gece ve gündüz yoğun bir mesai harcamak suretiyle kısa sürede tamamladık” diyerek, yeni kavşağın Gülabibey ve Çorum’a hayırlı olmasını diledi.

(Haber Merkezi)

