Gülabibey Muhtarı Hasan Belli’den örnek davranış

Çorum’un Gülabibey Mahallesi’nin başarılı ve örnek çalışmalarla dikkat çeken muhtarı Hasan Belli yine örnek bir davranışa imza attı.

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, “Kar bereket çay umut getirir" düşüncesiyle hareket ederek muhtarlığın yanında bulunan parktaki otobüs durağına çay seti kurdu.

Muhtar Belli, soğukta bekleyen vatandaşlara ücretsiz çay ikramında bulunuyor. Muhtar Belli’nin soğuk kış günlerinde içlerini ısıtan bu uygulaması vatandaşları memnun ediyor.



(Aliye ÖNCEL)

