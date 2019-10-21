Gülabibey Muhtarı Belli’den Bakan Soylu’ya anlamlı hediye

Anıtkabir, Ankara Kalesi ve Muhtarlar Konfederasyonu ziyaretlerinin ardından, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde verilen akşam yemeğinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilden gelen muhtarlara hitap etti.

Bakan Soylu’nun 23 Nisan 1980’de kız kardeşiyle bayram fotoğrafını halıya dokutan Gülabibey Muhtarı Belli, yemeğin sonunda Süleyman Soylu’ya bu anlamlı armağanı sundu.

İçişleri Bakanı Soylu, bu hediye üzerine, “Bu, aldığım en güzel ve anlamlı hediye. Beni çocukluğuma götürdün muhtarım, çok düşüncelisin” dedi ve Çorum halkına selamlarını iletti.

Ankara programının baştan sona çok başyarılı geçtiğini belirten Muhtar Hasan Belli, kendisini Çorum’u temsil etmekle görevlendiren Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkürlerini ifade etti. (Aliye ÖNCEL)