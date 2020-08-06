Gül ile Akça buluştu
Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı hemşehrimiz Zeki Gül, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca ile görüştü.
Güncel 06.08.2020, 20:08
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Çevre ve Orman Bakanlığı Eski Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca'yı makamında ziyaret eden Zeki Gül, “Ülke gündemine dair güzel fikirlerinden istifade ettik. Teşekkür ediyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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