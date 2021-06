“Gücümüzü milletten alıyoruz”

AK Parti Genel Merkezi tarafından görevlendirilmesi nedeniyle İzmir’e giden AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş, İl Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Burcu Fidangül, İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Yorbalı ve Urla İlçe Başkanları ile bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

İLÇELERE ÖDÜL

2020 yılı “Gönül Seferberliği” kapsamında ilçe teşkilatlarının yaptığı üye çalışmaları kapsamında 2020 yılı en çok üye kaydı gerçekleştiren ilçeleri ödüllendiren Milletvekili Ceylan, 8 bin 238 üye ile birinci olan Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca’ya, 7 bin 64 üye ile ikinci olan Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş’a, 2020 yılı nüfusa oranla 6803 üye ile en çok üye yapan ilçe olan Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın’a, 2. İlçe olan Gaziemir İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu’ya ve 3. İlçe olan Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik’e hediyelerini verdi.

Toplantılarda açıklamalarda bulunan Çorum Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna uygun bir Türkiye’yi milletçe el ele inşa edeceklerini kaydetti.

“İLHAMIMIZ MİLLETTEN”

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, geçen 19 yıl boyunca olduğu gibi bugün de istikrar ve güvenden, adalet ve demokrasiden taviz vermeden ülkeye büyük hizmetler ve önemli projeler kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı.

AK Parti’nin milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir parti olduğuna işaret eden Ceylan, “Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi ve imkanlarımızı sadece millete hizmet için kullanırız. AK Parti'nin 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki hikmet işte budur. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Mecliste üstün bir çoğunlukla temsil edileceğiz, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Bu süreçte göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

AK PARTİ TÜRKİYE’NİN SİGORTASI

AK Parti’nin, bütün toplum kesimlerinin her türlü meselesini siyasetinin konusu yaptığını, genel bir demokratikleşme çerçevesinde temel sorunların çözülebilmesi için uğraştığını söyleyen Ceylan, “Daha kucaklayıcı birlik siyaseti izlemesi, AK Parti’yi hem büyütmüş, hem de Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün sigortası haline getirmiştir. AK Parti, toplumun değerlerine dayanarak Cumhuriyet tarihinin en büyük değişim-dönüşüm hamlesini başlatmış, Cumhuriyetimizi ileri demokrasi ile taçlandıracak reformlara imza atmıştır” diye konuştu.

“BOŞA GEÇEN BİR AN BİLE BİZE HARAMDIR”

Teşkilat mensuplarına tavsiyelerde de bulunarak çalışmalarını öğütleyen Ceylan, “Ülkemizi, 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır. Evlatlarımıza 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakamazsak gözümüz açık gider. Rabbim bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek tarihe ismi hayırla anılan bir parti ve kadro olma şerefini inşallah nasip eyler. Bunun için hep birlikte gece gündüz çalışmalıyız. AK Parti teşkilatlarında görev alan her bir kardeşime bu konuda güveniyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.

(Haber Merkezi)