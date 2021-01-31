“Gücümüzü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan alıyoruz”

AK Parti İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen Muhammed Fatih Temur, kongrede İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na tekrar aday olduğunu açıkladı. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Erhan Akar ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

İl Gençlik Kolları’nda 5. olağan kongre sürecinde göreve başladığını hatırlatarak nasip olursa 5 Şubat’ta yeniden “Bismillah” diyerek “Gençsin Önde Yürü İnandığın Yolda Yürü” sloganıyla kongrelerini yapacaklarını söyleyen Temur, görevde bir dönemi geride bırakmanın hüznü ve mutluluğunu beraber yaşadıklarını anlattı.

Çorum’da 24 Ocak 2018 tarihinde göreve geldikleri günden bugüne seçimlerde çok ciddi çalışmalar yaptıklarını, “Gençsen bir bak” sloganıyla ülkede ilk olacak şekilde dijital seçim kampanyası çalışmasını Çorum’da hayata geçirdiklerini, milletvekilliği seçimlerinde de bir çok faaliyet gerçekleştirerek sandıktan yine birinci parti çıktıklarını anlatan Temur, gençlerin daha donanımlı olması için birçok faaliyet, kurs ve proje yaptıklarını da dile getirdi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Temur konuşmasında şunları söyledi; “Siyaset bizim için dostluk ve arkadaşlık kazanma sanatıdır. Geri kalan kısım zaten il başkanlığımız ve merkez ilçe başkanlığımızın muhteviyatında gerçekleşen çalışmalarla başarıyla sürdürülüyor. Biz gençlerimiz nasıl daha donanımlı olur bunun çalışmasını sürdürüyoruz.15 Temmuz ve 28 Şubatlarda bu milletin kökünden yetişmiş evlatlarına vurulmaya çalışılan prangaları nasıl yırttığımızı her defasında anlatmaya çalışarak meydanlarda olduk. Gençlerimiz ciddi sayılarla AK Parti İl Yönetiminde temsil ediliyor. Sayın başkanımızla birlikte yaptığımız çalışmalar doğrultusunda belediye meclislerinde gençler temsil noktasına ulaştı. Belediye seçimlerinde de ciddi çalışmalara imza attık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde partimiz gençlerin siyasetin her kademesinde yer alması gerektiğini vurguluyor. Bu noktada gerek parlamentoda, gerek il yönetimlerinde gerek belediye meclislerinde genç kontenjanların tercih edilmesi noktasında teveccüh gösteriyorlar. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Biz gücümüzü onun gençlere verdiği değerden alıyoruz. Yeni dönemde sayın il başkanımızın, merkez ilçe başkanımızın, milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın yanımızda bir duruş sergilemesiyle, genel merkezimiz 5 Şubat Kongre sürecinde beni tekrar aday olarak değerlendirdiler. Bu süreçte bana destek olan İl başkanım Yusuf Ahlatcı’ya , Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyemiz Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ‘a yine Milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya’ya, Erol Kavuncu’ya ve Merkez İlçe Başkanımız Erhan Akar’a desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum”

(Haber Merkezi)